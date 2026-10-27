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Erste Schätzungen: Valeura Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valeura Energy Inc
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Valeura Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,343 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Valeura Energy ein EPS von 0,210 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 196,1 Millionen USD für Valeura Energy, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 216,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 0,290 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 711,8 Millionen USD im Vergleich zu 843,5 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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