Erste Schätzungen: Valeura Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Valeura Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,343 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Valeura Energy ein EPS von 0,210 CAD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 196,1 Millionen USD für Valeura Energy, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 216,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, gegenüber 0,290 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 711,8 Millionen USD im Vergleich zu 843,5 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Valeura Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valeura Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen