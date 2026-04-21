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Erste Schätzungen: Valiant präsentiert Quartalsergebnisse

22.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Valiant AG
183,40 CHF 1,40 CHF 0,77%
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Valiant wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,91 CHF je Aktie gegenüber 2,07 CHF je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Valiant mit einem Umsatz von insgesamt 137,8 Millionen CHF abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,0 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren, um 27,84 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,69 CHF im Vergleich zu 9,80 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 546,7 Millionen CHF, gegenüber 724,5 Millionen CHF ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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