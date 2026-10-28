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Erste Schätzungen: Valneva SE (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valneva SE (spons. ADRs)
4.64 EUR 0.04 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen

Valneva SE (spons ADRs) wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,196 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,87 Prozent erhöht. Damals waren -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Valneva SE (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 43,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 34,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,036 USD, gegenüber -1,530 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 173,7 Millionen USD im Vergleich zu 197,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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