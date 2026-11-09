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Erste Schätzungen: Valneva veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valneva
2.48 EUR -0.02 EUR -0.68 %
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Valneva wird voraussichtlich am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,086 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,260 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 30,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 38,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 29,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,452 EUR, gegenüber -0,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 151,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 174,7 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.05.22 Valneva Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.01.22 Valneva Buy Kepler Cheuvreux
08.11.12 Intercell buy UBS AG
08.08.12 Intercell buy UBS AG
25.05.12 Intercell halten Erste Bank AG

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