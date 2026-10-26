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Erste Schätzungen: Venture Global A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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Aktien
Venture Global Inc Registered Shs -A-
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Venture Global A wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,509 USD. Dies würde einem Zuwachs von 182,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Venture Global A 0,180 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Venture Global A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,70 Milliarden USD im Vergleich zu 3,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,77 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,87 Milliarden USD, gegenüber 13,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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