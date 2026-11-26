Erste Schätzungen: Vera Bradley stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Vera Bradley wird voraussichtlich am 10.12.2026 die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,200 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 8,24 Prozent auf 57,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Vera Bradley noch 62,3 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,220 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,710 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 266,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 269,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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