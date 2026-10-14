Erste Schätzungen: Verano präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

14.10.26 06:21 Uhr

Verano wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,117 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,830 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 216,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 279,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,512 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,960 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 861,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,15 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net