Erste Schätzungen: Vertiseit Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vertiseit Registered B wird sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,400 SEK gegenüber 0,190 SEK im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 170,6 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 187,6 Millionen SEK aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,15 SEK, gegenüber 0,200 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 740,2 Millionen SEK im Vergleich zu 675,6 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net