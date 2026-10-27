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Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vestas Wind Systems A-S
25.23 EUR 0.19 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen

Vestas Wind Systems A-S wird voraussichtlich am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,395 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,24 DKK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 6,07 Milliarden EUR für Vestas Wind Systems A-S, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 39,85 Milliarden DKK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 EUR im Vergleich zu 5,82 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 21,34 Milliarden EUR, gegenüber 140,47 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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Vestas Wind Systems A-S Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vestas Wind Systems A-S nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.

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