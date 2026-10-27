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Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vestas Wind Systems A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
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Vestas Wind Systems A-S Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,147 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,81 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,24 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,497 USD je Aktie, gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 23 Analysten durchschnittlich auf 24,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 21,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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