Erste Schätzungen: Victorias Secret informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Victorias Secret lässt sich voraussichtlich am 03.12.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Victorias Secret die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,036 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,460 USD je Aktie vermeldet.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,47 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,20 Milliarden USD, gegenüber 6,55 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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