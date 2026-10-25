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Erste Schätzungen: Village Farms stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Village Farms
2.37 EUR -0.02 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen

Village Farms stellt voraussichtlich am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,053 USD je Aktie gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Village Farms nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 64,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,180 USD aus. Im Vorjahr waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 242,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 215,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.07.19 Village Farms Buy Craig Hallum

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