Erste Schätzungen: Vimian Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Vimian Group Registered lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,025 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vimian Group Registered ein EPS von 0,140 SEK je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 116,3 Millionen EUR für Vimian Group Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,16 Milliarden SEK erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,105 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,660 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 476,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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