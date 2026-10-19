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Erste Schätzungen: Viridien präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Viridien
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Charts | News | Analysen

Viridien äußert sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,09 USD aus. Im letzten Jahr hatte Viridien einen Gewinn von 4,89 EUR je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 251,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 227,9 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,73 USD, gegenüber 8,79 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,08 Milliarden USD im Vergleich zu 948,5 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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