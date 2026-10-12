Erste Schätzungen: Visa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vor Bilanzvorlage

12.10.26 06:21 Uhr

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für Visa in Aussicht.

Visa lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 32 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,44 USD je Aktie gegenüber 2,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten ein Plus von 12,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 38 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,23 USD im Vergleich zu 10,20 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 35 Analysten durchschnittlich bei 45,86 Milliarden USD, gegenüber 40,00 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net