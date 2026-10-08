Erste Schätzungen: Vitec Software Group (B) präsentiert Quartalsergebnisse

08.10.26 06:21 Uhr

Vitec Software Group (B) wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,41 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vitec Software Group (B) ein EPS von 2,82 SEK je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 854,8 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 900,5 Millionen SEK aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,58 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,96 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,73 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 3,63 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net