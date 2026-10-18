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Erste Schätzungen: Vitesse Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
Vitesse Energy Inc Registered Shs
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Vitesse Energy wird voraussichtlich am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen, dass Vitesse Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,032 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 77,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 14,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 67,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,020 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,640 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 310,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 257,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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