Erste Schätzungen: Vitrolife Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Vitrolife Registered wird voraussichtlich am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,990 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vitrolife Registered ein EPS von 0,750 SEK je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vitrolife Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 853,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 835,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,60 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -37,010 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,45 Milliarden SEK, gegenüber 3,44 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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