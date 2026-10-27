DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.282 -0,5%Euro 1,1159 -0,2%Öl 116,1 +0,3%Gold 4.007 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Vor Bilanzvorlage

Erste Schätzungen: voestalpine stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Schätzungen: voestalpine stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das prognostizieren Experten für die voestalpine-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
voestalpine AG
41.54 EUR 0.14 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen

voestalpine wird sich voraussichtlich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,584 EUR je Aktie gegenüber 0,550 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent auf 3,87 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,69 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie, gegenüber 2,48 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 15,76 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 15,06 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: voestalpine AG

Aktuelle voestalpine Aktie News

Werbung

voestalpine Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für voestalpine nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.11.25 voestalpine Buy UBS AG
16.02.23 voestalpine Overweight Barclays Capital
20.01.23 voestalpine Buy Deutsche Bank AG
25.10.22 voestalpine Neutral UBS AG
12.10.22 voestalpine Sell Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.