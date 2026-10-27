Erste Schätzungen: voestalpine stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Das prognostizieren Experten für die voestalpine-Bilanz.
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voestalpine wird sich voraussichtlich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,584 EUR je Aktie gegenüber 0,550 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent auf 3,87 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,69 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie, gegenüber 2,48 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 15,76 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 15,06 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: voestalpine AG