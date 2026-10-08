Erste Schätzungen: Volati Registered präsentiert Quartalsergebnisse
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Volati Registered stellt voraussichtlich am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,340 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Volati Registered 1,04 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 42,58 Prozent auf 1,20 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Volati Registered noch 2,08 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,33 SEK, gegenüber 3,00 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 4,80 Milliarden SEK im Vergleich zu 8,42 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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