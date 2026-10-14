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Erste Schätzungen: Vulcan Materials mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vulcan Materials Co.
213.70 EUR -4.60 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen

Vulcan Materials öffnet voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vulcan Materials 2,82 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,68 Prozent auf 2,25 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,13 Milliarden USD, gegenüber 7,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.01.19 Vulcan Materials Buy Deutsche Bank AG
13.12.17 Vulcan Materials Overweight Barclays Capital
26.10.16 Vulcan Materials Buy SunTrust
12.07.16 Vulcan Materials Outperform RBC Capital Markets
09.06.16 Vulcan Materials Neutral Alembic Global Advisors

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