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Erste Schätzungen: W R Berkley gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
W. R. Berkley Corp.
60.82 EUR 1.58 EUR 2.67 %
Charts | News | Analysen

W R Berkley wird voraussichtlich am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,50 Prozent verringert. Damals waren 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,03 Prozent auf 3,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte W R Berkley noch 3,77 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,89 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,45 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.19 W R Berkley Sell Deutsche Bank AG
26.10.16 W R Berkley Hold Deutsche Bank AG
13.07.16 W R Berkley Sector Perform RBC Capital Markets
27.04.16 W R Berkley Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.15 W R Berkley Neutral Compass Point

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