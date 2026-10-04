Erste Schätzungen: W R Berkley gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

04.10.26 06:21 Uhr

W R Berkley wird voraussichtlich am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,50 Prozent verringert. Damals waren 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,03 Prozent auf 3,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte W R Berkley noch 3,77 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,89 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,45 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net