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Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

22.04.26 06:21 Uhr
Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor | finanzen.net

Analysten haben ihre Prognosen für die Wacker Neuson SE-Bilanz abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
20,30 EUR 0,25 EUR 1,25%
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Wacker Neuson SE lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,350 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,91 Prozent auf 586,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 493,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,14 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,34 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,22 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

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