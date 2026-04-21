Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bilanz voraus

Analysten haben ihre Prognosen für die Wacker Neuson SE-Bilanz abgegeben.

Wacker Neuson SE lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,350 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,91 Prozent auf 586,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 493,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,14 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,34 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 2,22 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net