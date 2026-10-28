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Analysten

Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Wacker Neuson SE-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
22.80 EUR 0.15 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen

Wacker Neuson SE stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,400 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wacker Neuson SE ein EPS von 0,390 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 590,5 Millionen EUR gegenüber 550,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 EUR, gegenüber 1,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,38 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,22 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wacker Neuson

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Datum Rating Analyst
20.10.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research
26.08.26 Wacker Neuson SE Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson SE Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson SE Hold Jefferies & Company Inc.

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