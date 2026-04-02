DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.879 +0,2%Bitcoin60.033 +0,2%Euro1,1526 ±0,0%Öl109,8 +0,5%Gold4.662 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Allianz 840400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Microsoft 870747 BASF BASF11 ExxonMobil 852549 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie: Experte sieht Waymo im Robotaxi-Wettlauf vor Tesla Alphabet-Aktie: Experte sieht Waymo im Robotaxi-Wettlauf vor Tesla
Hohe Strom- und Gaspreise - Expertin: So können Haushalte 25 Prozent der Wärmeenergie einsparen Hohe Strom- und Gaspreise - Expertin: So können Haushalte 25 Prozent der Wärmeenergie einsparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Wallenstam Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wallenstam AB Registered Shs -B-
3,73 EUR -0,01 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wallenstam Registered B wird voraussichtlich am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,473 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wallenstam Registered B noch 0,880 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 779,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 827,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 SEK, gegenüber 3,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,25 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Wallenstam AB Registered Shs -B-

DatumMeistgelesen