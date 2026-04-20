DAX24.418 -1,2%Est505.983 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6400 -0,7%Nas24.404 -0,3%Bitcoin64.473 +0,1%Euro1,1780 -0,1%Öl94,58 +0,8%Gold4.789 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX-Handel endet in Rot -- US-Börsen wenig bewegt -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- Psychedelika-Titel, NEL Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analysen im Überblick

Erste Schätzungen: Walt Disney gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

21.04.26 06:21 Uhr
Erste Schätzungen: Walt Disney gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt | finanzen.net

Quartalszahlen bei Walt Disney stehen an. Das prognostizieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
90,85 EUR 1,56 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Walt Disney stellt voraussichtlich am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,49 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 17,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,81 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten ein Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 23,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,57 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 100,01 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 94,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Walt Disney KaufenDZ BANK
13.11.2025Walt Disney OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Walt Disney KaufenDZ BANK
13.11.2025Walt Disney OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen