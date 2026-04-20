Erste Schätzungen: Walt Disney gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Quartalszahlen bei Walt Disney stehen an. Das prognostizieren Analysten.
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Walt Disney stellt voraussichtlich am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
22 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,49 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 17,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,81 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten ein Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 23,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,57 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 100,01 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 94,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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