Erste Schätzungen: Walvax Biotechnology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Walvax Biotechnology wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,010 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Walvax Biotechnology 0,080 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 470,2 Millionen CNY aus – eine Minderung von 16,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Walvax Biotechnology einen Umsatz von 564,6 Millionen CNY eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,030 CNY, gegenüber 0,110 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,88 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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