Erste Schätzungen: Waste Connections präsentiert Quartalsergebnisse

Waste Connections lässt sich voraussichtlich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Waste Connections die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Waste Connections im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,63 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,33 CAD je Aktie gewesen.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,22 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,20 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,46 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,83 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,59 Milliarden CAD, gegenüber 13,23 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net