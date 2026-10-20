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Erste Schätzungen: WaterBridge Infrastructure LLC Registered A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
WaterBridge Infrastructure LLC Registered Shs -A-
28.19 USD -0.30 USD -1.05 %
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WaterBridge Infrastructure LLC Registered A wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,130 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 88,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 123,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei WaterBridge Infrastructure LLC Registered A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 232,4 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,569 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 898,6 Millionen USD, gegenüber 525,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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