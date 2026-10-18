DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 72.750 +0,5%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Waystar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Waystar Holding Corp Registered Shs
25.00 EUR 0.40 EUR 1.63 %
Charts | News | Analysen

Waystar veröffentlicht voraussichtlich am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,407 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 268,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Waystar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 323,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,67 USD im Vergleich zu 0,610 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Waystar Aktie News

Werbung

Waystar Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Waystar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.