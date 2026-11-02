DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,17 -1,0%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.812 -0,4%Euro 1,1182 -0,2%Öl 110,0 -6,5%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Erste Schätzungen: Weibo A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Weibo Corp Registered Shs -A-
5.55 EUR 0.05 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen

Weibo A wird voraussichtlich am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,82 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 71,65 Prozent verringert. Damals waren 6,42 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,31 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Minus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,66 HKD, gegenüber 13,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 13,80 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,70 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Weibo A Aktie News

Werbung

Weibo A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Weibo A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.