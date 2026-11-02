Erste Schätzungen: Weibo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

02.11.26 06:21 Uhr

Weibo wird voraussichtlich am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,232 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Weibo 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 421,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Weibo 442,9 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie, gegenüber 1,71 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,75 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net