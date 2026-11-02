DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,17 -1,0%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.812 -0,4%Euro 1,1182 -0,2%Öl 110,0 -6,5%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Erste Schätzungen: Weibo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Weibo
5.55 EUR 0.05 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen

Weibo wird voraussichtlich am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,232 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Weibo 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 421,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Weibo 442,9 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie, gegenüber 1,71 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,75 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Weibo Aktie News

Werbung

Weibo Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Weibo nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
24.05.19 Weibo Buy The Benchmark Company
29.11.18 Weibo A Buy The Benchmark Company
14.02.18 Weibo A Buy The Benchmark Company
15.11.17 Weibo A Overweight Barclays Capital
08.11.17 Weibo A Buy The Benchmark Company

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.