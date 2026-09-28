Erste Schätzungen: Wells Fargo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Wells Fargo äußert sich voraussichtlich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 22,37 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,66 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,26 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 88,83 Milliarden USD, gegenüber 124,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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