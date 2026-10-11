Erste Schätzungen: Welltower stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Welltower stellt voraussichtlich am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Welltower im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,645 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 36,21 Prozent auf 3,66 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,86 USD je Aktie, gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 14,21 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 10,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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