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Expertise

Erste Schätzungen: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Wienerberger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Demnächst gewährt Wienerberger Anlegern einen Blick in die Bücher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wienerberger AG
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Charts | News | Analysen

Wienerberger wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Wienerberger im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,233 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,590 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Wienerberger 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,28 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wienerberger 1,17 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,851 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,52 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 4,86 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 4,57 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wienerberger AG

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Datum Rating Analyst
22.11.12 Wienerberger neutral UBS AG
12.10.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
12.09.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
23.08.12 Wienerberger neutral Citigroup Corp.
23.08.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA

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