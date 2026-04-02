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Erste Schätzungen: Wihlborgs Fastigheter Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs
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Wihlborgs Fastigheter Registered lädt voraussichtlich am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 SEK gegenüber 1,40 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,12 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,05 Milliarden SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,60 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 7,22 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,61 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,38 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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