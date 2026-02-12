DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.866 +0,2%Euro1,1863 -0,1%Öl67,42 -0,2%Gold4.983 +1,2%
Erste Schätzungen: Willfar Information Technology A präsentiert Quartalsergebnisse

13.02.26 06:21 Uhr

Willfar Information Technology A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,427 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,420 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 818,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 803,5 Millionen CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,48 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,28 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,11 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,73 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

