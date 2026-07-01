Erste Schätzungen: Wintrust Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Wintrust Financial wird voraussichtlich am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,14 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wintrust Financial einen Gewinn von 2,78 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 30,32 Prozent auf 737,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Wintrust Financial noch 1,06 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 13,02 USD, gegenüber 11,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|19.10.18
|Wintrust Financial Buy
|D.A. Davidson & Co.
|08.02.18
|Wintrust Financial Market Perform
|Hovde Group
|02.08.17
|Wintrust Financial Market Perform
|Hovde Group
|25.04.17
|Wintrust Financial Market Perform
|Hovde Group
|21.04.16
|Wintrust Financial Neutral
|D.A. Davidson & Co.