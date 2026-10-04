Erste Schätzungen: Wintrust Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

04.10.26 06:21 Uhr

Wintrust Financial wird voraussichtlich am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 30,91 Prozent auf 753,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 13,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,40 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,97 Milliarden USD, gegenüber 4,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net