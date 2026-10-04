DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 12,18 +4,7%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 75.420 +0,2%Euro 1,1253 ±0,0%Öl 102,3 -0,1%Gold 4.138
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Wintrust Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wintrust Financial Corp.
127.00 EUR 2.00 EUR 1.60 %
Charts | News | Analysen

Wintrust Financial wird voraussichtlich am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 30,91 Prozent auf 753,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 13,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,40 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,97 Milliarden USD, gegenüber 4,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Wintrust Financial Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netErste Schätzungen: Wintrust Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wintrust Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wintrust Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Werbung - Wintrust Financial-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wintrust Financial von vor 10 Jahren verdient
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Wintrust Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wintrust Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Werbung

Wintrust Financial Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wintrust Financial nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.10.18 Wintrust Financial Buy D.A. Davidson & Co.
08.02.18 Wintrust Financial Market Perform Hovde Group
02.08.17 Wintrust Financial Market Perform Hovde Group
25.04.17 Wintrust Financial Market Perform Hovde Group
21.04.16 Wintrust Financial Neutral D.A. Davidson & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.