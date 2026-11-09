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Erste Schätzungen: Workday stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Workday Inc
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Workday öffnet voraussichtlich am 24.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 36 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,75 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 34 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,69 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,43 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,09 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,59 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,67 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,53 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.11.23 Workday A Buy Jefferies & Company Inc.
30.08.19 Workday A Market Perform BMO Capital Markets
13.08.19 Workday A Buy Compass Point
29.05.19 Workday A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
29.05.19 Workday A Market Perform BMO Capital Markets

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