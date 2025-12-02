Erste Schätzungen: Worthington Steel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Worthington Steel stellt voraussichtlich am 17.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,465 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Worthington Steel noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Worthington Steel soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 797,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 739,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,66 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,19 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,38 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net