Erste Schätzungen: Wulff-Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wulff-Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,005 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 18,03 Prozent auf 32,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,189 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,260 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 122,3 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 102,8 Millionen EUR waren.

