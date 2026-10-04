Erste Schätzungen: Wulff-Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

04.10.26 06:21 Uhr

Wulff-Group lädt voraussichtlich am 19.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,120 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 53,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,260 EUR erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Wulff-Group nach der Prognose von 1 Analyst 37,1 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,2 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,400 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,310 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 144,1 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 122,3 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.net