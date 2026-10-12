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Erste Schätzungen: WuXi AppTec stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
WuXi AppTec Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary Reg S-144A
23.48 EUR -0.10 EUR -0.42 %
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WuXi AppTec wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,97 HKD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WuXi AppTec noch 1,35 HKD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 37,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 18,10 Milliarden HKD gegenüber 13,16 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 32 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,90 HKD, gegenüber 7,28 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt 69,94 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 47,09 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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