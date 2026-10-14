Erste Schätzungen: Wuxi NCE Power A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Wuxi NCE Power A wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,338 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,240 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Wuxi NCE Power A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 624,3 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 37,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wuxi NCE Power A 455,7 Millionen CNY umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 CNY, gegenüber 0,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,54 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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