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Prognosen

Erste Schätzungen: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Xiaomi zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
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Xiaomi gibt voraussichtlich am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,175 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,520 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 15 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 106,15 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 123,61 Milliarden HKD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 32 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,923 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,76 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt von insgesamt 437,56 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 495,94 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

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