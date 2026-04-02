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Erste Schätzungen: Xinjiang Daqo New Energy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd. Registered Shs -A-
20,64 CNY -0,38 CNY -1,81%
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Xinjiang Daqo New Energy A wird voraussichtlich am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,070 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Xinjiang Daqo New Energy A -0,760 CNY je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,61 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,41 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,533 CNY im Vergleich zu -1,270 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 4,81 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,41 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.net

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