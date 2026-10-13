Erste Schätzungen: Xinjiang Daqo New Energy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Xinjiang Daqo New Energy A wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Xinjiang Daqo New Energy A ein EPS von 0,030 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,41 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 20,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Xinjiang Daqo New Energy A einen Umsatz von 1,77 Milliarden CNY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,880 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,530 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,36 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,83 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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