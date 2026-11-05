Erste Schätzungen: XTB Spolka Akcyjna Bearer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

05.11.26 06:21 Uhr

XTB Spolka Akcyjna Bearer wird voraussichtlich am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,82 PLN. Dies würde einem Zuwachs von 304,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem XTB Spolka Akcyjna Bearer 0,450 PLN je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll XTB Spolka Akcyjna Bearer im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 629,0 Millionen PLN abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 55,15 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,81 PLN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,48 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 3,68 Milliarden PLN, gegenüber 2,26 Milliarden PLN im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net