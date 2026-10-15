Erste Schätzungen: Yifeng Pharmacy Chain informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Yifeng Pharmacy Chain wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,327 CNY je Aktie gegenüber 0,280 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Yifeng Pharmacy Chain soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,58 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,38 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,04 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 24,36 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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